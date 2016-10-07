В Харькове по подозрению в организации канала сбыта наркотиков задержали россиянина

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, гражданина России, проживающего в одном из сел на территории Харьковской области, задержали по ст. 208 УПК на этой неделе.

Читайте такжеВ Харькове задержали организатора и сообщников производства смертельного алкоголя

По данным СБУ, мужчина заказывал психотропные вещества через Интернет в одной из европейских стран и получал товар через международную почтовую службу. Злоумышленник оборудовал в своей квартире подпольную лабораторию, где из контрабандных веществ изготавливал психоактивные "миксы" и смеси. Товар он сбывал небольшими партиями в Харькове и соседних областях.

Наркоделец избегал личных контактов с заказчиками. Сбыт психотропов происходил через Интернет и тайники на территории областного центра. Деньги от клиентов перечислялись на банковскую карточку.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину в Харькове во время получения почтового отправления, в котором находилось более 60 граммов амфетамина и 12 таблеток "Экстази". Стоимость изъятого товара на "черном рынке" составляет более 250 тыс. грн.

Во время обыска по месту жительства наркодилера оперативники спецслужбы обнаружили остатки психотропных веществ, химические соединения, стеклянные колбы и оборудование для фасовки товара.

Со слов задержанного, в ближайшее время в Украину поступят еще три отправления с таким же количеством наркотических веществ, которые он заказал ранее.

Организатору канала контрабанды объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.