На Одесской железной дороге произошло столкновение грузовика с поездом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального филиала «Одесская железная дорога», дорожно-транспортное происшествие произошло в 1:20 на регулируемом переезде перегона Плетеный Ташлык - Новоукраинка.

«Водитель грузовика с прицепом выехал на переезд при исправно действующей переездной световой и звуковой сигнализации, вследствие чего столкнулся с грузовым поездом, который двигался со скоростью 42 км/ч. В результате поездом был сбит прицеп-трал грузовика с буровой установкой весом 25 тонн», - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что столкновение электровоза с прицепом привело к нарушению габарита на парной и непарной колеях и пережогу контактного провода.

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ДТП привело также к значительным повреждениям электровоза. Сейчас на месте происшествия работает комиссия регионального филиала.

Из-за аварии были задержаны поезда №59 Харьков - Одесса на 1 час 50 мин и №63 Днепропетровск - Одесса - на 4 часа 10 мин.

Жертв нет. По предварительным данным, виновник ДТП – водитель грузовика.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога (ОЖД) проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. Эксплуатационная длина путей ОЖД достигает почти 4 тыс. км, из которых более 1,7 тыс. является электрифицированными. Услугами железной дороги ежегодно пользуются порядка 35 млн пассажиров.