В Харькове столкнулись маршрутка и груженый БТР-ми грузовик (фото)

В результате инцидента люди не пострадали, сообщает телеканал 112.ua.

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В сообществе "Жить в Харькове" в Facebook сообщается, что инцидент произошел в районе автовокзала на проспекте Гагарина 15. Прицеп перевозил два БТР.