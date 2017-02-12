В Харькове столкнулись маршрутка и груженый БТР-ми грузовик (фото)
07:28, 12 февраля 2017Происшествия
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В Харькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил несколько БТР. В результате у маршрутки оказалась разбита передняя часть.
В результате ДТП никто не пострадал / Соцсети
В результате инцидента люди не пострадали, сообщает телеканал 112.ua.
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В сообществе "Жить в Харькове" в Facebook сообщается, что инцидент произошел в районе автовокзала на проспекте Гагарина 15. Прицеп перевозил два БТР.
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