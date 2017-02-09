"Бардак устроили": в Черкассах на сессии облсовета произошла драка из-за русского языка (видео)

После того, как директор гостиницы "Днепр" Борис Лебедцов начал зачитывать отчет на русском языке, он нарвался на критику депутатов от ВО "Свобода", передает местный сайт "ИнфоМОСТ".

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Они требовали, чтобы он разговаривал на украинском. После слов о том, что на русском ему удобнее общаться, к нему подбежал председатель фракции "свободовцев" в облсовете Юрий Ботнар.

Началась потасовка, которая переросла в драку. Схватку между Лебедцовым и Ботнаром разняли присутствующие правоохранители и депутаты.

"С этой минуты выступать на русском здесь никто не будет", - заявил Ботнар после окончания драки.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее в сессионном зале произошла потасовка между депутатами фракции БПП Мельничуком и Лещенко.

Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, и после этого началась драка, в результате которой Лещенко порвали пиджак.