Лещенко и Мельничук подрались в Раде, у первого - порванный пиджак (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, причина столкновения не понятна.

Читайте такжеДрака Парасюка с Вилкулом: Аваков вспомнил, как набросился на Калашникова (видео)

Депутат Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, и после этого началась драка. Видно, что у Лещенко порван пиджак.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с произошедшей в сессионном зале ситуацией.

Ранее, в конце 2016 года, в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла потасовка между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и внефракционным Михаилом Головко.