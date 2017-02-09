Лещенко и Мельничук подрались в Раде, у первого - порванный пиджак (фото, видео)
12:47, 09 февраля 2017Политика
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В Верховной Раде Украины произошла драка между депутатами фракции «Блок Петра Порошенко» Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко.
Мельничук подрался с Лещенко / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, причина столкновения не понятна.
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Депутат Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, и после этого началась драка. Видно, что у Лещенко порван пиджак.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с произошедшей в сессионном зале ситуацией.
Ранее, в конце 2016 года, в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла потасовка между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и внефракционным Михаилом Головко.
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