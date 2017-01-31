В Кентукки пьяный водитель на грузовике врезался в пешеходов, есть погибшие и раненые

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на stltoday.com.

Полиция сообщает, что пьяный водитель грузовика, в крови которого содержание алкоголя в пять раз превышало норму, потерял контроль над транспортным средством и врезался в толпу возле фургона-кафе на стоянке. 37-летний водитель грузовика около часа ночи, пытаясь припарковать машину, ударил другой автомобиль и продолжил движение.

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Нарушитель был настолько пьян, что после ареста несколько раз заснул.

По словам очевидцев, люди возле фургона-кафе именно вышли из расположенных рядом ночных клубов.

Семерых пострадавших доставили в больницу, однако их травмы не представляют опасности для жизни.