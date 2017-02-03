Участники торговой блокады "Л/ДНР": никаких договоренностей не было, ни один вагон не пропущен

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами".

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"Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского о якобы достигнутой договоренности с "участниками торговой блокады" о "пропуске вагонов через пункты блокады" не соответствует действительности. Пока ветераны блокируют торговлю на крови, ни один вагон с оккупированной территории через блокпосты не пройдет. Этот вопрос не является и не будет являться предметом переговоров", - говорится в заявлении.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что участники торговой блокады вблизи Бахмута согласились пропустить на оккупированную территорию несколько вагонов.

Как сообщал УНИАН, активисты торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыто железную дорогу в Луганской области, грозят уничтожить магистрали в случае силового разгона.