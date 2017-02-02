Блокада оккупированного Донбасса: ветераны АТО перекрыли железнодорожный переезд близ Бахмута (фоторепортаж)
12:21, 02 февраля 2017Общество
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Ветераны АТО и активисты перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут, что в Донецкой области, сообщает пресс-служба штаба блокады и торговли с оккупантами.
"Сегодня силами ветеранов, общественных активистов и волонтеров был перекрыт железнодорожный переезд вблизи города Бахмут Донецкой области", - говорится в сообщении в Facebook.
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Как отмечается, в настоящее время устанавливается палатка на редуте.
Как сообщал УНИАН, активисты торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыто железную дорогу в Луганской области, грозят уничтожить магистрали в случае силового разгона.
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