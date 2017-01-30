В Одессе продавщица кофе спасла мужчину от пули, женщина получила ранения

В Одессе возле рынка «Староконный» продавщица спасла жизнь мужчине, вмешавшись в конфликт двух мужчин, сообщают в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

«Из показаний очевидцев полицейские установили, что житель Беляевского района продавал животное возле рынка «Староконный». Рядом проходил односельчанин, с которым у него были давние неприязненные отношения. Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В дальнейшем продавец достал из припаркованного рядом автомобиля обрез ружья и начал угрожать своему оппоненту», - говорится в сообщении.

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В конфликт вмешалась продавщица кофе, которая в момент стрельбы схватилась за обрез и наклонила его вниз. В результате выстрела женщина получила огнестрельное ранение ноги.

«Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Правонарушителя доставили в Портофранковское отделение полиции», - отметили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 через ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области задержали женщину при попытке вывоза из Украины наград Второй мировой войны и личного дела генерала авиации Красной армии.

При пересечении подозреваемым границы сначала сработал комплекс радиационного контроля «Янтарь». Источником излучения оказались авиационный часы. В ходе дальнейшего осмотра среди вещей гражданки было найдено 5 серебряных монет 20-го века, 5 юбилейных медалей, 2 ордена времен Второй мировой войны и личное дело генерала авиации Красной армии.