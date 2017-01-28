Заснул за рулем: в Сумской области перевернулся грузовик с коровами
Из-за аварии грузовика, который долго пытались поднять, на трассе образовался почти полуторакилометровый затор.
В Роменском районе Сумской области перевернулся грузовик, перевозивший 37 голов крупного рогатого скота на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Правдюки 27 января.
Читайте такжеНетрезвый водитель в Киеве наехал на людей при оформлении другого ДТП
Согласно сообщению, по предварительной информации, 28-летний водитель грузовика – житель Винницкой области – уснул за рулем, вследствие чего автомобиль слетел в правый кювет и перевернулся на правый бок.
"Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли", – проинформировала инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в области Наталья Потапенко.
Из-за аварии грузовика, который долго пытались поднять, на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовался почти полуторакилометровый затор.