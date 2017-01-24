Нетрезвый водитель в Киеве наехал на людей при оформлении другого ДТП
В Киеве водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП.
Об этом сообщают Эспрессо.
Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части.
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На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше.
Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.
Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. На месте работает следственно-оперативная группа. В то же время водитель, виновник аварии, спит.