В Киеве арестовали узбекистанца, которого разыскивали за миллиардные финансовые махинации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №9 Соломенским районным судом применен экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину Узбекистана, находящемуся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Узбекистана», - говорится в сообщении.

Иностранца задержали на отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» Госпогранслужбы Украины. При себе у мужчины был паспорт гражданина Доминиканской Республики и Узбекистана.

Как пояснили в ведомстве, согласно учетам генерального секретариата Интерпола, указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере свыше 91 млн долларов, сокрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, а также служебном подлоге.

Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Узбекистана о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.