Ассанж отказался от экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил отказаться от экстрадиции в США, поскольку его требования в отношении информатора Челси Мэннинг не были выполнены полностью. Об этом со ссылкой на адвокатов пишет Associated Press.

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"Нет сомнений в том, что президент Обама сделал не то, чего хотел Ассанж. Мистер Ассанж говорил о том, что Челси никогда не должны были судить, ее никогда не должны были приговорить к десятилетиям в тюрьме, ее следовало освободить немедленно", - отметил представитель главы WikiLeaks в США Барри Поллак.

Как известно, бывший аналитик американской разведки в Ираке Брэдли Мэннинг, сдавший WikiLeaks дипломатические и военные документы, был приговорен в 2013 к 35 годам. Позже он сменил пол и стал Челси Мэннинг.

Барак Обама смягчил наказание Челси, она будет освобождена в мае этого года.