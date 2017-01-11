В Киеве задержали подозреваемых в нападении на одно из заведений на бульваре Гавела
В Киеве задержана группа лиц, подозреваемых в погроме и ограблении одного из заведений на бульваре Вацлава Гавела.
Как сообщает Патрульная полиция, сегодня ночью инспекторы получили вызов о разбойном нападении.
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«В одно из заведений на бульваре Вацлава Гавела ворвались неизвестные в балаклавах и, угрожая дубинками и топорами, положили всех на землю, разгромили имущество, забрали телевизор, деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении», - отмечается в сообщении.
Во время отработки прилегающей территории на проспекте Комарова инспекторы заметили микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого резко изменил скорость и направление движения, увидев экипаж патрульных.
Правоохранители решили проверить автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, на что он отреагировал увеличением скорости.
Началось преследование автомобиля с передачей ориентировки всем экипажам города.
«Патрульные полицейские догнали и заблокировали автомобиль беглецов на улице Большой Кольцевой. В салоне транспортного средства находилось 6 человек», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки автомобиля полицейские обнаружили телевизор и балаклавы. Всех 6 человек были доставлены в отдел полиции. Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, начато уголовное производство по ст.187 УКУ (разбой).