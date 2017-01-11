В Киеве задержали подозреваемых в нападении на одно из заведений на бульваре Гавела

Как сообщает Патрульная полиция, сегодня ночью инспекторы получили вызов о разбойном нападении.

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«В одно из заведений на бульваре Вацлава Гавела ворвались неизвестные в балаклавах и, угрожая дубинками и топорами, положили всех на землю, разгромили имущество, забрали телевизор, деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении», - отмечается в сообщении.

Во время отработки прилегающей территории на проспекте Комарова инспекторы заметили микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого резко изменил скорость и направление движения, увидев экипаж патрульных.

Правоохранители решили проверить автомобиль и подали водителю сигнал об остановке, на что он отреагировал увеличением скорости.

Началось преследование автомобиля с передачей ориентировки всем экипажам города.

«Патрульные полицейские догнали и заблокировали автомобиль беглецов на улице Большой Кольцевой. В салоне транспортного средства находилось 6 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки автомобиля полицейские обнаружили телевизор и балаклавы. Всех 6 человек были доставлены в отдел полиции. Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, начато уголовное производство по ст.187 УКУ (разбой).