В Сумах начато расследование по факту взрыва в 9-этажном доме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, указанные сведения сегодня, 9 января, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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«Начато досудебное расследование, которое поручено Сумскому отделу полиции, процессуальное руководство осуществляется Сумской местной прокуратурой», - отметили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, по предварительным данным, в квартире многоэтажки произошел взрыв газовоздушной смеси.

«По результатам предварительного осмотра квартиры установлено, что от газовой плиты была отключена трубка, при этом кран подачи газа в квартиру был откручен. В настоящее время врачи не разрешают допросить пострадавшего 26-летнего мужчину», - цитирует пресс-служба руководителя Сумской местной прокуратуры Владимира Ковтуна.

Человек, который находился в этой квартире, отправлен в больницу с травмами и ожогами различной степени. Еще два человека с порезами обратились за медицинской помощью. Повреждены две квартиры. Все обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, утром 9 января взрыв прогремел в квартире на первом этаже в доме №52 по проспекту Михаила Лушпы.

Ранее, 3 января, в Сумах произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме на улице Металлургов, 24. Погибла женщина.