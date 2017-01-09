В Сумах произошел очередной взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавшие (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, взрыв прозвучал в квартире на первом этаже в доме №52 по проспекту Михаила Лушпы.

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

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В результате взрыва пострадало трое людей. «Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Выясняются обстоятельства и причины взрыва.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 3 января произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме на улице Металлургов, 24. Погибла женщина.

Вчера на Хмельнитчине от взрыва газового баллона в квартире погиб ребенок.

Кроме того, в Одессе в ночь на 8 января в результате взрыва газа в жилом доме погибли двое людей.