В Сумах произошел очередной взрыв газа в многоэтажке, есть пострадавшие (фоторепортаж)
В Сумах сегодня утром произошел взрыв газа в многоэтажке.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, взрыв прозвучал в квартире на первом этаже в доме №52 по проспекту Михаила Лушпы.
По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.
Читайте такжеВ Одесской области в результате взрыва в доме погибли два человека
В результате взрыва пострадало трое людей. «Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции Главного управления Национальной полиции области и спасатели.
Выясняются обстоятельства и причины взрыва.
Как сообщал УНИАН, в Сумах 3 января произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме на улице Металлургов, 24. Погибла женщина.
Вчера на Хмельнитчине от взрыва газового баллона в квартире погиб ребенок.
Кроме того, в Одессе в ночь на 8 января в результате взрыва газа в жилом доме погибли двое людей.