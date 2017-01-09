На Львовщине от переохлаждения умерли два человека, еще семь - госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Согласно сообщению, один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского. Госпитализированные особы - жители Золочевского, Бугского, Николаевского и Жидачевского районов, а также г. Борислав.

Как известно, 7 января в больницы Львовской области были госпитализированы с переохлаждением трое человек.