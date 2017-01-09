На Львовщине от переохлаждения умерли два человека, еще семь - госпитализированы
10:49, 09 января 2017Происшествия
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За сутки, 8 января, от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы.
Один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Согласно сообщению, один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского. Госпитализированные особы - жители Золочевского, Бугского, Николаевского и Жидачевского районов, а также г. Борислав.
Как известно, 7 января в больницы Львовской области были госпитализированы с переохлаждением трое человек.
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