На Львовщине от переохлаждения умерли два человека, еще семь - госпитализированы

10:49, 09 января 2017
Происшествия
1170 0

За сутки, 8 января, от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы. 

УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Читайте такжеОграничение движения транспорта продолжает действовать в 4 областях

Согласно сообщению, один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского. Госпитализированные особы - жители Золочевского, Бугского, Николаевского и Жидачевского районов, а также г. Борислав.

Как известно, 7 января в больницы Львовской области были госпитализированы с переохлаждением трое человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter