В Украине остаются без света более 30 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 19:00 в Одесской области без света остались 22 населенных пункта, в Херсонской области и на Волыни – по одному населенному пункту, а в Николаевской области – 7 населенных пунктов.

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В ведомстве отмечают, что к восстановлению энергоснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине десятки домов в Одесской области остались без отопления, также там были перекрыты все дороги, кроме трассы Киев-Одесса.