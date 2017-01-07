В Украине остаются без света более 30 населенных пунктов

23:30, 07 января 2017
Происшествия
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По состоянию на вечер 7 января, 31 населенный пункт в четырех областях Украины остается обесточенным.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 19:00 в Одесской области без света остались 22 населенных пункта, в Херсонской области и на Волыни – по одному населенному пункту, а в Николаевской области – 7 населенных пунктов.

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В ведомстве отмечают, что к восстановлению энергоснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине десятки домов в Одесской области остались без отопления, также там были перекрыты все дороги, кроме трассы Киев-Одесса.

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Новость в сюжете: Непогода в Украине
Теги: #свет#непогода