Десятки домов без отопления и перекрыты дороги: в ГСЧС рассказали о последствиях непогоды

Об этом президенту Петру Порошенко доложил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его словам, в настоящее время наблюдаются незначительные осложнения на дорогах местного значения. Всех, кто нуждается в помощи, работники ГСЧС эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах.

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В разговоре с президентом Чечеткин также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18.00 7 января.

В координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также привлечена к ликвидации крупной аварии на теплосети в Приморском районе города Одесса. Там 35 домов остается без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад.

В остальных областях Украины, по словам Чечеткина, ситуация стабильная и под постоянным контролем ГСЧС. В областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме.

На дороги местного значения по всей Украине выведено 3,5 тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно.