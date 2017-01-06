Взрыв в многоэтажке в Сумах: мужчина признал, что нарочно открыл газ в квартире

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщает прокуратура, мужчина признал, что устроил взрыв нарочно.

"Подозреваемый во время допроса, в присутствии свидетелей, сообщил, что он нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, а потом еще и повредил трубу, напустил в помещение газа и поджег сигарету", - отмечается в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей.

Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении его вменяемости.

Вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах произошел взрыв. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.