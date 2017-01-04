В Сумах злоумышленники взорвали банкомат (фото)

15:34, 04 января 2017
Происшествия
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В Сумах неизвестные злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него кассеты с наличными деньгами.

su.npu.gov.ua

Как сообщает сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сегодня около четырех часов утра сработала охранная сигнализация в одном из магазинов по улице Харьковской, 4.

su.npu.gov.ua

Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат. В ходе осмотра места происшествия выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.

su.npu.gov.ua

Правоохранители считают, что повреждения банкомату причинил взрыв газа, который злоумышленники, вероятно, запустили в корпус аппарата.

Рассматриваются также и другие версии случившегося.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве двое мужчин пытались ограбить банкомат с помощью флешки и клавиатуры.

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Теги: #взрыв#банкомат#ограбление