В Сумах злоумышленники взорвали банкомат (фото)

Как сообщает сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сегодня около четырех часов утра сработала охранная сигнализация в одном из магазинов по улице Харьковской, 4.

Прибыв на место происшествия, наряд полиции охраны обнаружил поврежденный банкомат. В ходе осмотра места происшествия выявлено, что из банкомата исчезли две кассеты с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители считают, что повреждения банкомату причинил взрыв газа, который злоумышленники, вероятно, запустили в корпус аппарата.

Рассматриваются также и другие версии случившегося.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве двое мужчин пытались ограбить банкомат с помощью флешки и клавиатуры.