Во Львове ночью подорвали банкомат (фото)

10:26, 16 августа 2016
Происшествия
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В ночь на вторник взорвали банкомат на улице Чупрынки.

facebook.com/groups/govarta1

Во вторник в 03:40 на улице Чупринки, 36 во Львове двое неизвестных взорвали банкомат. Об этом сообщают пользователи на странице "Варта 1".

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Злоумышленники были одеты в балаклавы, черную одежду, на одном из них была белая кепка. Они побежали в сторону улицы Сахарова по трамвайной линии.

У Львові підірвали банкомат / facebook.com/groups/govarta1

"При обнаружении подобных лиц, или кто видел данную ситуацию, срочно звонить по телефону 102", - говорится в сообщении.

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