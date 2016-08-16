Во Львове ночью подорвали банкомат (фото)
10:26, 16 августа 2016Происшествия
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В ночь на вторник взорвали банкомат на улице Чупрынки.
Во Львове взорвали банкомат / facebook.com/groups/govarta1
Во вторник в 03:40 на улице Чупринки, 36 во Львове двое неизвестных взорвали банкомат. Об этом сообщают пользователи на странице "Варта 1".
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Злоумышленники были одеты в балаклавы, черную одежду, на одном из них была белая кепка. Они побежали в сторону улицы Сахарова по трамвайной линии.
Во Львове взорвали банкомат / facebook.com/groups/govarta1
"При обнаружении подобных лиц, или кто видел данную ситуацию, срочно звонить по телефону 102", - говорится в сообщении.
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