В Киеве двое мужчин пытались ограбить банкомат с помощью флешки и клавиатуры

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, приехав на место происшествия, с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что двое мужчин зашли в помещение банка и сняли верхнюю крышку банкомата. После этого хирургическими ножницами вставили флешку, подсоединили портативную клавиатуру к системе банкомата и при помощи монитора стали менять программу, чтобы снять деньги.

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Работник банка увидел неизвестных и вызвал частную службу охраны, сотрудники которой задержали злоумышленников. Ими оказались 32-летний уроженец Киевской области и 48-летний житель столицы.

По данным руководителя отделения банка, в банкомате было более 187 тыс. грн, но после проведения ревизии выяснилось, что вся сумма на месте.

Столичные правоохранители задержали мужчин. С места происшествия изъяты орудия совершения преступления и два автомобиля, которые принадлежали задержанным.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.