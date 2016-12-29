На Днепропетровщине под колеса машины попала девятилетняя девочка

Трагический случай произошел 28 декабря около полудня в Марганце. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ИЖ-2715» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в местной полиции.

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В результате ДТП девятилетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, на скорой помощи привезли в реанимационное отделение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В полиции напомнили, что с начала года на дорогах Днепропетровщины произошло 322 ДТП с участием несовершеннолетних. 360 юных участников движения попали на больничные койки с травмами, которые они получили в результате дорожно-транспортных происшествий, 10 детей погибло.

Более чем 70% ДТП с участием несовершеннолетних происходят по вине взрослых – водителей транспортных средств. Наиболее травмоопасной категорией пострадавших были дети-пешеходы – 46%, в результате безответственности водителей травмировались 40% детей-пассажиров.