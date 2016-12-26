На Ривненщине в массовой пьяной драке со стрельбой пострадали 11 человек (фото)

Драка произошла ночью 25 декабря во время застолья между жителями села Деражне Костопольского района Ривненской области и парнями из села Цумань Киверцовского района Волынской области. Около двух часов в полицию поступило сообщение от жителя Деражного о массовой драке со стрельбой возле одного из развлекательных заведений. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Владельцы заведения пытались самостоятельно прекратить конфликт, однако в ход пошли кулаки.

Около 20 человек продолжили выяснять отношения на улице, начав драку, а затем и стрельбу. 52-летний супруг владелицы заведения в результате сломал руку, упав возле автомобиля. Кроме того, с непроникающими ранениями от выстрелов из травматического оружия по помощью к медикам обратились 19-и 22-летний жители Волынской области. Еще восемь жителей Деражного получили незначительные телесные повреждения.

На месте происшествия изъяли гильзы от устройства для отстрела резиновых пуль и газовый баллончик с маркировкой "Терен-4".

Со слов приезжих парней из Волыни, они отправились отдыхать в соседнюю область, потому что в родном селе все заведения работают только до полуночи.

"Мы имеем обоснованный запрос от общественности, потому что это не первый случай, когда в этом селе начинается "пьяная" драка с участием жителей нашей и соседней с нами Волынской области", — отметил начальник Костопольского отдела полиции Николай Ловин,— Поэтому мы обратились с ходатайством к председателю сельского совета села Деражное о вынесении на рассмотрение депутатов вопрос об ограничении режима работы развлекательного заведения".

Полиция установила участников события и готовит представление об ограничении режима работы развлекательного заведения. Правоохранители продолжают расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех участников ночного инцидента.