Экшн по-российски: в Казани посреди улицы подрались Бэтмен, Человек-Паук и Санта-Клаус (видео)
В российском городе Казань посреди улицы устроили драку мужчины в костюмах Бэтмена, Человека-Паука и Санта Клауса.
Видео столкновения супергероев активно обсуждают пользователи соцсетей.
Комментируя ролик, интернет-юзеры предполагают, что причиной столкновения стала, как всегда, борьба за территорию. Однако кое-кто считает, что видео является постановочным. При этом в начале видео понятно, что оператор сначала хотел акцентировать свое внимание на другом конфликте с участием выходцев из Кавказа.
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На видео видно, как человек в костюме Бэтмена налетает на «Человека-паука» и наносит несколько мощных ударов. Однако на помощь «спайдермену» прибегает человек, одетый в Санта-Клауса и отгоняет агрессивного героя города Готэм.
После этого драка сошла на нет.
Предлагаем нашим читателям оценить на видео экшн, рожденный на улицах Казани.
Как сообщал УНИАН, в апреле двойники российского поэта Александра Пушкина и революционера Владимира Ленина, что зарабатывают на фотографиях с туристами, устроили драку возле Красной площади.