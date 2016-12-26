Экшн по-российски: в Казани посреди улицы подрались Бэтмен, Человек-Паук и Санта-Клаус (видео)

Видео столкновения супергероев активно обсуждают пользователи соцсетей.

Комментируя ролик, интернет-юзеры предполагают, что причиной столкновения стала, как всегда, борьба за территорию. Однако кое-кто считает, что видео является постановочным. При этом в начале видео понятно, что оператор сначала хотел акцентировать свое внимание на другом конфликте с участием выходцев из Кавказа.

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На видео видно, как человек в костюме Бэтмена налетает на «Человека-паука» и наносит несколько мощных ударов. Однако на помощь «спайдермену» прибегает человек, одетый в Санта-Клауса и отгоняет агрессивного героя города Готэм.

После этого драка сошла на нет.

Предлагаем нашим читателям оценить на видео экшн, рожденный на улицах Казани.

Как сообщал УНИАН, в апреле двойники российского поэта Александра Пушкина и революционера Владимира Ленина, что зарабатывают на фотографиях с туристами, устроили драку возле Красной площади.