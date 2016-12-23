В Киеве из-за конфликта при сносе МАФов у "Харьковской" пострадали пять человек (фото, видео)

15:51, 23 декабря 2016
Происшествия
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В Киеве в Дарницком районе на территории радиорынка, произошел конфликт при сносе малых архитектурных форм, в результате чего пострадали пять человек.

Ранее было известно о четверых пострадавших / facebook.com/sergey.yeremenok

Об этом сообщает полиция Киева.

По состоянию на 14:30 от врачей поступило пять сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Отмечается, что утром полиция получила сообщение о том, что неизвестные лица сносят торговые точки на улице Ревуцкого в Дарницком районе. По вызову выехали патрульные, сотрудники районного управления полиции и спецподразделения.

Конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю / facebook.com/sergey.yeremenok

На месте происшествия, по предварительной информации, выяснилось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора, а  предприниматели начали возводить баррикады.

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«В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпичи и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение. Полиция сразу вмешалась и стала между участниками конфликта. Сейчас ситуация стабилизирована», - сказано в сообщении.

Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок.

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Теги: #Киев