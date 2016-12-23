Баррикады и брусчатка: в Киеве возле "Харьковской" произошли стычки из-за демонтажа МАФов (фото, видео)

Об этом в Facebook написал журналист Дмитрий Чигрин.

Арендаторы соорудили на рынке баррикады, чтобы уберечь торговые павильоны от сноса. Позже баррикады начали штурмовать люди в камуфляже.

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"Штурм баррикад рынка на Ревуцкого. Огнетушители, шины, брусчатка", - написал Чигрин.

Как известно, ранним утром часть рынка на ул. Ревуцкого в Киеве была снесена.

Ранее во время сноса киосков возле станции метро "Политехнический институт" пострадали 5 человек.