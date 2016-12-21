Ударил соседа пистолетом и закрылся в квартире: полиция ведет переговоры с неадекватным киевлянином

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в лифте многоэтажки неизвестный ударил его пистолетом по голове и, ничего не забрав, скрылся.

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По указанному адресу срочно прибыл автопатруль. Заявитель подробно описал нападающего, и полицейские начали его поиски.

Предварительно установлено: правоохранители заметили в подъезде дома мужчину, похожего на подозреваемого. Когда попытались его задержать, преступник начал угрожать полицейским. В результате полицейские вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие, а затем ранили злоумышленника.

После этого нападавший закрылся в собственной квартире и ведет себя неадекватно. Сейчас между ним и правоохранителями продолжаются переговоры.