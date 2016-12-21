В Донецкой области произошел обвал на шахте - Жебривский

Об этом сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по предварительной информации, обвал на шахте «Центральная» Государственного предприятия «Торецкуголь» заблокировал в лаве семерых шахтеров.

Читайте такжеНа Донетчине под поезд попал автобус с работниками шахты, есть пострадавшие (фото)

«В результате оперативных действий горноспасателей, шахтеры подняты на поверхность. По словам спасателей, видимых повреждений у горняков нет, однако их доставили в больницу для детального обследования», – написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в с. Песчаное Покровского района Донецкой области, на ПАО ШУ "Покровское" в результате обвала работник получил смертельные травмы.