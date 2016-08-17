В Закарпатской области пьяный судья управлял автомобилем: содержание алкоголя превышает норму в 11 раз

Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительным данным, задержанный является судьей Ужгородского горрайонного суда. Патрульные остановили его из-за не включенного указателя поворота.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель маршрутки устроил два ДТП (фото, видео)

Задержанный отказался проходить освидетельствование на месте события, поэтому правоохранители доставили нарушителя в больницу для определения уровня алкоголя в крови.

Издание отмечает, что содержание алкоголя в крови нарушителя превышает норму в 11 раз - 2,4 промилле вместо максимально разрешенных 0,2 промилле.

Читайте такжеРезонансное ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": суд отпустил Федорка под личные обязательства

"Впоследствии стало известно, что судью зовут Михаил Ротмистренко, ему 35 лет. По предварительной информации, мужчина является племянником экс-главы Конституционного суда Украины Андрея Стрижака", - сообщает Mukachevo.net.