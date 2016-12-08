Во Львове погиб работник "Галнафтогаза", упав в шахту лифта с четвертого этажа

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, сегодня, 8 декабря, в 14:40 на ул. Героев УПА, 72, с высоты 4-го этажа в шахту лифта упал 64-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте падения.

Мужчина был специалистом хозяйственного отдела ПАО «Концерн Галнафтогаз», проживал в пригороде Львова, в селе Сокольники.

Как сообщили во Франковской районной администрации Львова, данное здание находится не на балансе города, а является частной территорией.

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В пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области корреспонденту УНИАН уточнили, что здание, где произошла трагедия, находится на территории «Концерна Галнафтогаз». Предварительно установлено, что мужчина с применением силы открыл дверь неработающего грузового лифта и упал в шахту.

Обстоятельства гибели работника общества уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство).