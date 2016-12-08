"Стрельба длилась 20 секунд": в Княжичах воссоздадут последовательность трагических событий

Произойдет это в ближайшие недели, передает Сегодня со ссылкой на источники в силовых кругах.

"Ждем результатов экспертиз. Известно, что стрельба длилась 20 секунд", - рассказали источники.

А вчера в Верховной Раде профильный комитет заслушал первые итоги расследования от и. о. главы Нацполиции Вадима Трояна и замгенпрокурора Дмитрия Сторожука. Троян сообщил, что на время проверки от службы отстранили 25 участников спецоперации — 5 руководителей и 20 подчиненных. Сторожук уточнил, что ГПУ изъяла все приказы и инструкции коор­динаторов операции, а также пули и оружие с места преступления. Все направлено на экспертизу. "Мы узнали, что возникла нештатная си­туация, люди были не готовы ни физически, ни психо­логически, — сказал журналистам первый зам­главы правоохранительного ко­митета ВР Николай Паламарчук. — Но это не были разборки между правоохранителями".

Читайте также"Это методический расстрел": друг погибшего полицейского охраны прокомментировал инцидент в Княжичах

Также суд избирал меру пресечения для банды домушников, которая косвенно спровоцировала перестрелку полицейских. По данным ГПУ, одного из шести подозреваемых суд отпустил под домашний арест, потому что он согласился сотрудничать со следствием, остальные под арестом на 60 суток.

Тем временем выживший свидетель перестрелки, полицейский охраны Валентин рассказал, что в них стрелял один из спецназовцев: "А потом я услышал крик: "Боже, что мы наделали! Мы полисменов расстреляли".