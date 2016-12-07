Полиция задержала еще двух подозреваемых в причастности к "банде из Княжичей"

Об этом сообщил начальник Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Twittter.

«Подчиненные Вадима Трояна задержали еще двух человек, подозреваемых к причастности к "банде из Княжичей". Общее количество их – 8», - написал он.

Как сообщал УНИАН, полиция 4 декабря задержала членов банды, из-за которых проводили спецоперацию в Княжичах, что завершилась гибелью 5 полицейских.

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У задержанных членов ОПГ, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области, изъяли оружие, боеприпасы и специальное оборудование.

6 декабря Шевченковский райсуд столицы избрал меры пресечения 6 членам банды, которые были задержаны правоохранителями по результатам спецоперации в Княжичах.