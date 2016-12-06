"Боже, что мы наделали, мы полисменов расстреляли!": свидетель перестрелки в Княжичах воссоздал ход событий

По его словам, никто не сказал, что там проводят спецоперацию, передает Настоящее время.

"Нет, никто не сказал. Мы ничего не знали", – говорит Валентин, один из тех, кто выжил во время перестрелки.

Он говорит, что они приехали проверить дом, в котором сработала сигнализация. Помещение уже вскрыли, и по следам на снегу госохрана догнала двух мужчин.

"Я спросил у одного из них – кто ты такой? А он мне – какая разница, кто я такой. Я нащупал у него документы, там вытащили в визтнице права на имя Рудько и пропуск в наш госпиталь МВС. Я сразу подумал, что человек просто хорошо знает сигнализацию и решил подработать, так сказать, на выходных. И все, Сергей посадил его к нам в машину и там уже считанные секунды", – рассказал водитель управления полиции охраны Валентин.

Далее, утверждает свидетель, через несколько секунд к месту события приехала подмога задержанных и без разбирательств – они открыли огонь по автомобилю госохраны.

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По словам Валентина, они не успели ничего сказать: "Они выскочили, три секунды и начали стрелять, я ж думал, он увидит, кто мы и разберемся. А тут сразу пальба и все, еле успели убежать".

"Первыми стреляли работники КОРДа. Первыми стреляли, это сто процентов. Это в двух метрах от меня происходило", – говорит он.

Представителей спецподразделения КОРД, которые проводили спецоперацию и приняли госохрану за грабителей, на похоронах не было. Узнать их точку зрения не получилось.

Валентин утверждает, что после перестрелки еще четверых из госохраны уложили на землю положили и таки проверили документы – постфактум: "Проверили удостоверения – да, действительно убедились в том, что мы сотрудники ГСО. Проверяющий крикнул – мужики, это ГСО. И через 5-6 секунд я слышу от них "Боже, что мы наделали, мы полисменов расстреляли! Это я лежал на земле и слышал".

В полицейских выпустили около тридцати пуль, рассказывают коллеги.