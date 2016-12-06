Голодная смерть в центре Киева: в соцсетях мать, по вине которой умер сын, писала о любви к детям (фото)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Если судить о женщине по ее странице в соцсети ВКонтакте, то она искрилась любовью к своим детям и сходила с ума от своего любовника, которого называла мужем.

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Подавляющее большинство постов на его странице посвящены ее детям и любимому мужу. У Владиславы много фотографий ее дочери с сыном, под ними добрые подписи: "Мамина радость", "Красотка", "Моя любовь", "Люблю тебя, милый".

Также она увлекалась своим гражданским мужем: "Мой мужчина всегда прав, всегда лучший и всегда победитель. Еще бы, это же мой муж". Главный статус на странице Подчапко тоже касается ее любовника: "У тебя будет один друг, самый лучший, навсегда, и этот друг - твой муж. А остальные так, знакомые".

Ранее УНИАН сообщал, что годовалый мальчик скончался, за жизнь двухлетней девочки борются врачи после того, как дети на 9 дней остались в квартире в Киеве без матери.