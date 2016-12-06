В центре Киева подрались украинские и турецкие болельщики

Об этом сообщается на странцие "Киев оперативный" в Facebook.

Пока известно только то, что одному из турков сломали пальцы. Фанаты с места драки убежали.

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На место проишествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции и скорая помощь.

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Как передает sport.ua, у турок силой отобрали клубные шарфы. Хулиганы скрылись в метро.

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Также стало известно, что в воскресенье в Харькове перед матчем гандбольных команд «Мотор» – «Бешикташ» состоялась потасовка с участием турецких и украинских хулиганов. С турецкой стороны в потасовке принимали участие примерно 30 человек. О пострадавших не сообщается.

Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" состоится завтра, 6 декабря. Начало игры - 21:45.

Ранее "Динамо" потеряло все шансы выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.