В центре Мариуполя в заброшенном доме нашли гранатомет (фото)
Сейчас полицейские устанавливают владельца дачного участка и лиц, причастных к появлению оружия.
Сотрудники полиции обнаружили гранатомет с зарядом во время оперативно-профилактического обхода садового товарищества в центральной части Мариуполя.
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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«При обходе территории дачных домовладений правоохранители тщательно проверяли каждый заброшенный дом, поскольку именно там, судя по статистике, могут быть спрятаны опасные предметы», - отмечается в сообщении.
Обследуя один из таких домов, полицейские нашли пакет с гранатометом. Сейчас полицейские устанавливают владельца дачного участка и лиц, причастных к появлению оружия.