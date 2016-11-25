На Львовщине предприятие приватизировало газопровод стоимостью 24 миллиона, открыто дело

В Львовской области предприятие незаконно приватизировало более 8 км газопровода высокого давления ориентировочной стоимостью 24 млн грн. По данному факту прокуратура области открыла уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о приватизации части газопровода газораспределительной станции "Винники" - ВО "Искра", который вопреки законодательству, при приватизации имущества государственного предприятия "Львовский электроламповый завод ВО "Искра" был передан в собственность ОАО "Искра".

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"Прокуратурой Львовской области зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 233 УК Украины, по факту незаконной приватизации государственного имущества, а именно части газопровода высокого давления газораспределительной станции "Винники" - ВО "Искра" протяженностью более 8 км и ориентировочной стоимостью почти 24 млн грн", - отметили в прокуратуре.

При этом в прокуратуре отметили, что газопровод ГРС "Винники" – ВО "Искра" построен в 1979 году государственным, на то время, предприятием Львовский электроламповый завод ВО "Искра" за средства государственного бюджета.

"Противоправные действия привели к приватизации части газопровода, которым обеспечивалось газоснабжения только ОАО "Искра", как и потребители двух населенных пунктов Пустомытовского района. В дальнейшем, этот объект инфраструктуры отчуждено другому юридическому лицу", - добавляется в сообщении.