В Днепропетровской области у владельца частного дома изъято оружие и наркотики на 200 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления, мужчина хранил разобранное охотничье ружье, патроны к нему, боевую гранату РГД-5 с запалом, устройство ночного видения, армейский шлем с тактическими очками, а также две пары наручников.

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Из запрещенных наркотических веществ в доме обнаружено более 50 граммов «метамфетамина», 1,2 л «первитина» и конопля, стоимость которых оценивается в 200 тыс. грн.

Изъятое направлено на экспертизу.

Открыты уголовные производства по ст. 263 и ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием и боеприпасами"; "незаконный сбыт и хранение наркотических средств").