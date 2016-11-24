Стрельба в Одессе: во время нападения на инкассаторов ранили охранника - источник

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Малиновском районе Одессы на улице Гайдара у дома №31 на автомобиль частной охранной структуры совершено разбойное нападение. При этом злоумышленники применили огнестрельное оружие.

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«Одного из охранников госпитализирован с огнестрельным ранением руки», - рассказали в отделе.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Lexux RX-350 черного цвета.

Этот район является густонаселенным, в основном здесь расположены жилые 5-этажные и 9-этажные дома.

Информацию о событии внеслио в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщил УНИАН источник в главке, нападение было совершено на инкассаторскую машину. Люди, которые были в ней, оказали сопротивление, после чего трое злоумышленников применили оружие и похитили несколько сотен тысяч гривень.

По другим данным, ограблен предприниматель.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в масках устроили стрельбу на вул. Гайдара.