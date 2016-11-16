В центре Киева у владельца иномарки отобрали более 7 миллионов гривень - полиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной полиции, в управление полиции в Печерском районе обратился местный житель, который сообщил о разбойном нападении.

На месте преступления правоохранители выяснили, что 41-летний потерпевший имел при себе деньги в сумме 7 млн грн для вложения в банк.

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"Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличность была у товарища в автомобиле. Следователи допросили 32-летнего свидетеля, который рассказал, что трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и под угрозой пистолета забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщают в полиции.

Следственным отделом Печерского управления столичной полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники проводят комплекс разыскных мероприятий с целью установления и задержания правонарушителей.