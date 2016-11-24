Афера на миллион: в Днепре будут судить мошенников, которые пытались незаконно завладеть квартирой

Днепропетровской местной прокуратурой №1 утверждены и направлены в суд обвинительные акты в отношении двух граждан за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 и ч.4 ст.358 УК Украины (законченное покушение на завладение правом на чужое имущество путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа).

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, передает «ДнепрЧас».

Так, в апреле 2016 года указанные лица путем обмана, используя заведомо поддельные документы, пытались завладеть квартирой в Днепре стоимостью почти 1 млн грн.

Злоумышленники обратились к частному нотариусу и предоставили ему заранее поддельные документы о праве собственности на жилье для регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество права собственности на квартиру.

Действуя в соответствии распределенных ролей, один из фигурантов преступления, используя поддельный паспорт, за денежное вознаграждение получил от нотариуса зарегистрированное за собой право собственности на квартиру и в дальнейшем должен был продать ее в пользу третьего лица, таким образом завладеть денежными средствами на сумму почти 1 млн грн.

Сейчас обвинительные акты в совершении указанного преступления в отношении злоумышленников направлены в суд для рассмотрения по существу, относительно последних избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.