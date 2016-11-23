В Киеве грабители на мотоцикле отобрали у женщины рюкзак с деньгами

15:30, 23 ноября 2016
Происшествия
983 0

Недалеко от центра Киева произошло дерзкое преступление.

REUTERS

Как сообщает LB.ua, на улице Малевича двое мужчин в камуфляжной одежде вырвали рюкзак из рук женщины, которая ожидала на тротуаре такси.

Читайте такжеВ центре Киева у владельца иномарки отобрали более 7 миллионов гривень - полиция

В рюкзаке находилось около 16 тысяч долларов США.

После этого бандиты скрылись на мотоцикле черного цвета.

Обстоятельства выясняются, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter