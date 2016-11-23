В Киеве грабители на мотоцикле отобрали у женщины рюкзак с деньгами
15:30, 23 ноября 2016Происшествия
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Недалеко от центра Киева произошло дерзкое преступление.
REUTERS
Как сообщает LB.ua, на улице Малевича двое мужчин в камуфляжной одежде вырвали рюкзак из рук женщины, которая ожидала на тротуаре такси.
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В рюкзаке находилось около 16 тысяч долларов США.
После этого бандиты скрылись на мотоцикле черного цвета.
Обстоятельства выясняются, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию злоумышленников.
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