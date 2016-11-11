В Одессе пьяная автоледи спровоцировала погоню с полицией
В ночь с 10 на 11 ноября патрульные получили ориентировку на проверку автомобиля Lexus по подозрению в том, что за рулем находится нетрезвый водитель.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
На улице Академика Вильямса полицейские остановили машину, за рулем которой была 26-летняя девушка. Проверка подтвердила, что водитель пьяна.
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Однако сама автоледи не согласилась с предъявленными обвинениями и, игнорируя требования патрульных, решила продолжить свою поездку.
Полицейские догнали и остановили даму, заблокировав её машину. На водителя составили административные материалы по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а автомобиль забрали на штрафплощадку.
Отметим, всего за ночь одесские патрульные выявили 11 случаев управления автомобилем в пьяном виде.