В Одессе пьяная автоледи спровоцировала погоню с полицией

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На улице Академика Вильямса полицейские остановили машину, за рулем которой была 26-летняя девушка. Проверка подтвердила, что водитель пьяна.

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Однако сама автоледи не согласилась с предъявленными обвинениями и, игнорируя требования патрульных, решила продолжить свою поездку.

Полицейские догнали и остановили даму, заблокировав её машину. На водителя составили административные материалы по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а автомобиль забрали на штрафплощадку.

Отметим, всего за ночь одесские патрульные выявили 11 случаев управления автомобилем в пьяном виде.