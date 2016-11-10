Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу 12 автомобилей (видео)

Об этом очевидцы дорожно-транспортного происшествия сообщают в соцсети "ВКонтакте" на странице сообщества "ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн".

Сообщается, что ДТП произошло около 7:40 утра. Сразу 11 автомобилей столкнулись "паровозиком", при этом некоторые очевидцы насчитали даже 12 машин.

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По предварительной информации, в результате аварии пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, утром 7 ноября произошло ДТП с участием нетрезвого сына народного депутата.