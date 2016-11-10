Массовое ДТП в Киеве: столкнулись сразу 12 автомобилей (видео)
12:09, 10 ноября 2016Происшествия
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В Киеве в четверг, 10 ноября, на спуске с Дарницкого моста произошло масштабное ДТП.
ДТП произошло около 7:40 утра / vk.com/kyiv_today
Об этом очевидцы дорожно-транспортного происшествия сообщают в соцсети "ВКонтакте" на странице сообщества "ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн".
Сообщается, что ДТП произошло около 7:40 утра. Сразу 11 автомобилей столкнулись "паровозиком", при этом некоторые очевидцы насчитали даже 12 машин.
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По предварительной информации, в результате аварии пострадавших нет.
В Киеве произошло ДТП с участием 12 автомобилей
Как сообщал УНИАН, утром 7 ноября произошло ДТП с участием нетрезвого сына народного депутата.
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