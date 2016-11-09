На Одесчине разоблачили 6 подростков, которые на Хэллоуин разрушили на кладбище около 40 могил

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жители села Маяки Окнянского района обнаружили на кладбище поврежденные могилы и перевернутые могильные памятники, о чем заявили в полицию.

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«В дежурную часть Окнянского отделения Подольского отдела полиции обратилась председатель Маякского сельского совета. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили поврежденными 38 могил. Были сброшены на землю и поломаны надгробные плиты, кресты», - рассказали в отделе.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские на текущей неделе установили, что данное уголовное правонарушение совершили 6 местных подростков в возрасте 13-14 лет, которые праздновали Хэллоуин.

Переодевшись в маскарадные костюмы, они сначала пугали местных жителей, а потом пошли на кладбище, где повредили памятники.

В настоящее время устанавливается размер причиненного материального ущерба, проводятся другие следственные действия.