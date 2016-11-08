Задержан мошенник, который за $2 миллиона обещал повлиять на главу САП в деле Онищенко - Луценко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Департаментом ГПУ в сфере экономики совместно с детективами НАБУ и СБУ уличен гражданин Украины в мошенничестве в особо крупных размерах – 2 млн долларов США за якобы влияние на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н. Холодницкого», - написал он.

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По словам Луценко, целью мошенничества было прекращение уголовного преследования Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины Онищенко, который находится в национальном розыске по подозрению в организации хищения государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

«В ходе совместной спецоперации злоумышленник задержан при получении первой части «вознаграждения» в размере 1 млн долларов США», - отметил он.

Генпрокурор добавил, что за содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которое нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не появился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его поводу для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

18 октября в НАБУ заявили, что Интерпол должен в течение 30 дней сообщить решение о возможности объявления Онищенко в международный розыск.

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Директор НАБУ Артем Сытник спрогнозировал, что дело Онищенко будет направлено в суд до конца года.

Сытник отметил, что в расследовании «газового дела» НАБУ подошло к финальному решению.

По его словам, независимо от местонахождения главного фигуранта дела – Онищенко - НАБУ направит это дело в суд. При этом Сытник не исключил, что Онищенко может быть осужден заочно.