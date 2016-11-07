Полиция назвала причину взрыва в многоэтажке Львова

Взрыв во львовской многоэтажке произошел в результате разборки погибшим боеприпаса в квартире.

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Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.

В частности, по данным правоохранителей, «взрыв произошел в результате разборки погибшим взрывоопасного предмета, вероятно боеприпаса. Как выяснилось, мужчина неофициально коллекционировал боеприпасы времен Второй мировой войны».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что в результате взрыва выбито окно, взрывной волной вырваны батареи отопления, повреждена межкомнатная перегородка в квартире. Угрозы обвала дома и повреждения несущих стен – нет.

Работниками коммунальных служб было прекращено электро-, водо-, газо - и теплоснабжения дома. Сейчас подача электричества, воды и тепла возобновлена, сегодня днем планируется возобновить газоснабжение.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в 18.55 во Львове в квартире на пятом этаже 12-этажного жилого дома на улице Гринченко произошел взрыв. Погиб 33-летний мужчина. Также на момент взрыва в помещении находилась его мать, женщина не пострадала.