Возросло количество госпитализированных лиц, которые питались в столовой одного из университетов Львова

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 08:00 1 ноября в областной инфекционной больнице с симптомами острой кишечной инфекции находятся 18 человек. Состояние всех пациентов - средней тяжести. Источник отравления устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, 27 октября в областную клиническую больницу госпитализированы восемь человек, которые питались в столовой Украинского католического университета. Все пострадавшие накануне, 26 октября, питались в столовой Украинского католического университета, который находится на улице Козельницкой, 2-а. Они употребляли блины с мясом и куриные крылышки. В числе госпитализированных - четверо студентов университета, трое детей 5, 10 и 12 лет, а также 24-летняя женщина-повар университетской столовой.

По факту отравления людей открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание – штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.